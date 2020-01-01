 الأمم المتحدة تعدل عدد الذين عانوا من الجوع في العالم عام 2019 إلى 690 مليون - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تعدل عدد الذين عانوا من الجوع في العالم عام 2019 إلى 690 مليون

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 5:31 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 5:31 م

قالت وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة إن نحو 690 مليون شخص في العالم لم يتوافر لديهم ما يكفي من الغذاء العام الماضي، في تراجع كبير لتقديرات الجوع السابقة على مستوى العالم.

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