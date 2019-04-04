عمرو أديب: موقع مصر مش متميز ده جايب لها المصايب

شدد الإعلامي عمرو أديب على أهمية إلمام المواطنين المصريين بالأحداث المحيطة بالدولة، قائلًا إن «معظم المواطنين ليسوا على مستوى الخطر بما تمر به الدولة المصرية».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن المصريين عليهم أن يفهموا ما تمر به الدولة، معقبًا: «موقع مصر مش متميز، موقعها جايب لها مصايب»، وفقًا لتعبيره.

وأكد على أهمية الإلمام بحجم المخاطر والتحديات التي لها علاقة بالجغرافيا السياسية للدولة، مشيرًا إلى أن الحدود الغربية لمصر بها بلد بها ثروات ومطامع، وعلى الحدود الجنوبية يوجد مجرى نهر النيل.

وأشار «أديب» إلى صعوبة الملفات على صانع القرار المصري، متابعًا: «صانع القرار أمامه ملفات هو غير مسؤول عنها بالشكل الكبير لكنها تؤثر عليك كمواطن».