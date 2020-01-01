وفيات كورونا في المكسيك تزيد على 35 ألفا متجاوزة نظيرتها في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن حصيلة الوفيات الرسمية المرتبطة بوباء كورونا في البلاد ارتفعت إلى 35006 أشخاص.



وبذلك تجاوزت حصيلة الوفيات في المكسيك نظيرتها في إيطاليا، التي كانت في البداية واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في العالم، عندما تفشى الفيروس في أنحاء أوروبا.



وأصبحت المكسيك بذلك صاحبة رابع أكبر حصيلة وفيات مرتبطة بالوباء على مستوى العالم حتى يوم الأحد، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.



وبلغ العدد المسجل رسميا في المكسيك للمصابين بكوفيد-19، وهو المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس299 ألفا و750 شخصا، وفقا لسلطات الصحة، وبذلك أصبحت المكسيك في المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث حالات الإصابة، وفقا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.



ومع ذلك من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى في المكسيك، حيث يتم فحص عدد قليل نسبيا من الأشخاص هناك.



ووفقا للباحثين في جامعة أكسفورد في بريطانيا، فإن معدل الفحوص اليومية التي يتم إجراؤها في المكسيك هو 83ر4 لكل 1000 نسمة – مقابل 1ر76 في ألمانيا و58ر117 في الولايات المتحدة.



وتعد أمريكا اللاتينية حاليا واحدة من بؤر وباء كورونا العالمية.