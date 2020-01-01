اتحاد الجامعات العربية يناقش معايير الجودة المتبعة في اعتماد برامج التعليم عن بعد

ناقش مجلس ضمان الجودة والاعتماد التابع لاتحاد الجامعات العربية معايير الجودة والنوعية المتبعة في اعتماد برامج التعلم عن بعد لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الاثنين، عبر تقنية التواصل عن بعد برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الإدارة بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور خميسي حميدي وأعضاء المجلس من الأردن والبحرين والإمارات والسعودية ولبنان وليبيا.

كما ناقش المجلس المقترحات بخصوص اعتماد التعلم عن بُعد من الجهات الرسمية، والتحديات التي تواجه هذا النمط من التعليم على مستوى الأفراد والجامعات إضافة إلى أنشطة المجلس والمتمثلة بعقد الورشات والحلقات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة.

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن المجلس سيقوم بالتعاون مع الجامعات العربية بعقد ورشات متخصصة في التعلم عن بُعد لتأهيل الكوادر التعليمية المتخصصة.

وأشار إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لإصدار الأدلة الاسترشادية لمعايير الجودة لمعظم التخصصات الجامعية، إضافة إلى الدليل العام لضمان الجودة والاعتماد الذي تم إصداره سابقا.

وبين أن التركيز على جودة ونوعية التعليم من أهم الأولويات التي يعمل الاتحاد على تحقيقها للمحافظة على مستوى متميز من التعليم الجامعي في الجامعات العربية لمواكبة التطورات المُتتالية التي يشهدها العالم في حقل التعليم العالي والقدرة على استقطاب الطلبة وزيادة القدرة التنافسية.

بدوره قال مدير مجلس ضمان الجودة والأمين العام المُساعد للاتحاد الدكتورعبدالرحيم الحنيطي، إن المجلس قام مؤخراً بإعداد دليلاً خاصاً بالتعلُم عن بُعد وتضمن الدليل المعايير المهمة التي يجب توفيرها لعملية التعلم عن بُعد، خصوصاً في ظل الظروف الدولية التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورنا، وما تبعها من انقطاع عن الحضور الحسي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وأوضح أنه تم اعتماد الدليل من قبل أعضاء المجلس خلال الاجتماع، بعد أن تم مناقشة محتوياته وإبداء الآراء والملاحظات من الأساتذة أعضاء المجلس.

وأضاف الحنيطي أن الدليل العملي للتعلم عن بُعد سيكون متوفراً للمعنين، بحيثُ تقوم الأمانة العامة للاتحاد بإرسال النسخ الإلكترونية من الدليل إلى الجامعات العربية ووزارات التعليم العالي في الدول العربية حال إصداره.