مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادثين على الطريق الدولي برأس سدر في جنوب سيناء

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 8 أشخاص آخرين، بينهم 6 من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، في حادثين بمدخل مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارين يفيدان بوقوع حادثين على الطريق الدولي، إحداهما تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي، بالقرب من مدخل مدينة رأس سدر، وأسفر عن مصرع (سالم س - ٥٠ عامًا)، و(سلامة س - ٥٥ عامًا)، وإصابة (محمود.أ)، و(عادل.س).

والإخطار الثاني، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، على بعد 5 كيلو من منطقة كمين اتجاه شرم الشيخ، وأسفر عن إصابة أسرة كاملة، وهم (عصمت.ل - ٥٤ عامًا)، و(روزانا.ع - ٨ سنوات)، و(مارتينا.ع - ١١ سنة)، و(دينا.ع - ١٧ عامًا)، و(مريم.ع - ١٩ عامًا)، و(منى.م - ٤٣ عامًا).

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.