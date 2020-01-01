قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إنه لم يتم التحدث عن الضربة الجوية لقاعدة الوطية بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف «المسماري» خلال حواره لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، مساء الأحد، أن الضربة الجوية لقاعدة الوطية كانت «موجعة للعدو»، حيث تم تدمير معدات وسقوط قتلى من الجانب التركي والمليشيات، مشيرًا إلى أن «تركيا أصبحت مرتبكة جدًا في عملياتها بعد الضربة الجوية لقاعدة الوطية».

وذكر أن تركيا تبحث عن رد معنوي بالتقدم في المعركة حتى ينسيها ضربة قاعدة الوطية، لافتًا إلى أنها تحشد الصفوف في شرق مصراتة لمهاجمة سرت أو الجفرة.

واستهدفت غارات جوية قاعدة الوطية في ليبيا، في الأسبوع الماضي، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية وعادت سالمة إلى قواعدها.

وتم تنفيذ تسع ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخراً في قاعدة الوطية.

