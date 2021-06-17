ينظم قسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، الخميس المقبل، اليوم العلمي للقسم، والذي سيشهد الإعلان عن بدء العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعه عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور علي الأنور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور ياسر مصطفى، رئيس قسم الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس، أن فعاليات اليوم الذي يعقد بمركز التدريب والتطوير بالجامعة، تشمل تقديم بعض الحالات الإكلينيكية التفاعلية والتي مثلت تحديات علاجية تم التعامل معها بمستشفيات جامعة عين شمس وسيتم نقاش تلك الحالات مع كوكبة من أساتذة الصدر والرعاية المركزية بجامعة عين شمس.

وسيتضمن اليوم التطرق لآخر المستجدات العلمية فيما يتعلق بالالتهابات الفطرية المصاحبة لفيروس كورونا وعرض الأدلة العلمية الداعمة لاستخدام الأدوية المختلفة في العلاج.

يشارك في اللقاء العلمي نخبة من أطباء الصدر والباطنة والرعاية المركزة وطب المسنين وسيتم بث فعاليات اليوم عبر تقنية الزووم لأطباء الصدر والتخصصات الأخرى من القاهرة ومختلف المحافظات.