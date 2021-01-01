23 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.