باكستان تسجل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفا و618 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 976 ألفا و867 حالة.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون القطاع الصحي فيصل سلطان قد قال أمس الاثنين إنه ربما يتم استدعاء الجيش الباكستاني لتطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن ذلك ربما يحدث في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بسبب إهمال المواطنين.