 باكستان تسجل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يوليه 2021 10:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

باكستان تسجل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسلام آباد - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 10:04 ص

أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفا و618 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 976 ألفا و867 حالة.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون القطاع الصحي فيصل سلطان قد قال أمس الاثنين إنه ربما يتم استدعاء الجيش الباكستاني لتطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن ذلك ربما يحدث في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بسبب إهمال المواطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك