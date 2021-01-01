 تقرير: هونج كونج وسنغافورة تؤجلان محادثات فقاعة السفر بسبب خلافات - بوابة الشروق
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تقرير: هونج كونج وسنغافورة تؤجلان محادثات فقاعة السفر بسبب خلافات

هونج كونج
هونج كونج
هونج كونج - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:25 م
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن المفاوضات بين هونج كونج وسنغافورة بشأن الاتفاق الخاص بفقاعة السفر بينهما في ظل تفشي كورونا ستتأخر بسبب الخلافات حول اختبارات الأجسام المضادة وقواعد التطعيم.

وتم طرح أن يشمل قرارا لهونج كونج مواطني سنغافورة، وينص القرار على إلزام جميع السكان بتناول جرعتين من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من المغادرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ولم تتفق سنغافورة وهونج كونج على قواعد التطعيم.

ولا توجد حاليا أي خطط للإدلاء بإعلان، وفقا لتقارير "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وقالت متحدثة باسم مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج إن الحكومتين ما زالتا على اتصال وسيتم إصدار إعلان في الوقت المناسب إذا كانت هناك ترتيبات أخرى.

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