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مولودية الجزائر يتعاقد مع مدافع الاتفاق السعودي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 11:15 ص

تعاقد نادي مولودية الجزائر الذي يلعب بدوري المحترفين المحلي لكرة القدم مع الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي، المدافع السابق لنادي الاتفاق السعودي.

وقال مولودية الجزائر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، إن اللاعب وقع على عقد يربطه بالفريق يمتد لموسمين.

وبات عبد اللاوي /29 عاما/ عاشر لاعب يضمه مولودية الجزائر خلال فترة الاتتقالات الصيفية بعد كل من النيجيري فيكتور مباوما، وشعيب ذبيح، وبوعلام مصمودي، وإيدير بوتريف، وعبد القادر منزلة، وعبد المالك عمار أوكيل، وهواري فرحاني، والطيب حمودي، وخالد دحامني.


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