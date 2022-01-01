توجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته الحالية لإسرائيل، إلى القدس حيث شارك في حفل وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الإسرائيلي لضحايا الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية.

وبث تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي لقطات حية للرئيس بايدن، حيث كان في صحبته نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوج، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، وتم التقاط صورة جماعية للمسئولين خلال الحدث، كما التقى بايدن مع الناجين وأسرهم الذين كانوا متواجدين.

وكان بايدن قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى إسرائيل خلال زيارة تعد المحطة الأولى ضمن جولة له في الشرق الأوسط، تتضمن زيارات إلى فلسطين والمملكة العربية السعودية لاحقًا.