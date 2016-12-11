رفع 295 طن قمامة ومخلفات في الفيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم بحملة نظافة مكبرة وتمكنت من رفع 295 طن قمامة ومخلفات.

وصرح محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير وصيانة لأعمدة الإنارة بطريق القاهرة الفيوم وطريق بحيرة قارون، كما تم أيضاً تمهيد طريق الرفيع ومدخل عزبة ميكائيل بقرية منشأة طنطاوى، كذلك نفذت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة صيانة لأعمدة الإنارة واستبدال الكشافات بعدد من شوارع وطرق القرية.

وأضاف رئيس المركز أنه تم رفع 278 طن قمامة و17 طن أتربة ومخلفات بحملات النظافة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز.