معهد أبحاث يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث

توقع المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد نموه خلال الربع الثاني من العام، في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي؛ نتيجة ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.



وتوقع المعهد في تقرير نشره اليوم الأربعاء، انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1ر0% خلال الربع الثالث من العام، بعد نموه بمعدل 2ر0% خلال الربع الثاني، بحسب بيانات المعهد.



كما توقع المعهد تباطؤ نمو الاقتصاد بعد الربع الثالث؛ نظرا لاستمرار التأثير السلبي للتضخم المرتفع على الطلب الاستهلاكي.



كان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم نمو اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام بنسبة 5ر0%، مع زيادة التردد على الأطباء وتطبيع الأنشطة اليومية على خلفية رفع قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد وتعافي قطاع التصنيع.



وكشفت البيانات الرسمية، تراجع ناتج بعض القطاعات مثل الفندقة وتجارة التجزئة والفنون، وهو ما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر على استهلاك الأسر.