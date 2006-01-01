كيف مونديال قطر يساهم في ارتفاع صادرات الأسلحة السويسرية؟

ارتفعت صادرات الأسلحة السويسرية، بأكثر من 40% لتصل إلى 516 مليون فرنك (526 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام.

وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية، إن هذه الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى بيع أنظمة دفاع جوي إلى دولة قطر بقيمة تقارب 160 مليون فرنك، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

واشترت قطر، الأنظمة السويسرية للمساعدة في حماية الملاعب خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام على أراضيها في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

بالإضافة إلى قطر، كان هناك مشترون كبار هم الدنمارك والسعودية وألمانيا وبوتسوانا، حيث اقتنت الدنمارك وبوتسوانا مركبات مدرعة، بينما اشترت ألمانيا كميات من الذخيرة وقطع غيار.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، إن المبيعات إلى الرياض شملت قطع غيار وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي.

في السياق، لفتت الأمانة الاقتصادية إلى أن قيمة الصادرات السويسرية من الأسلحة تفاوتت بشكل كبير على مرّ السنين.

ففي أول ستة أشهر من عام 2019، بلغ إجمالي المبيعات 273 مليون فرنك، ووصل إلى 501 مليون فرنك في عام 2020، قبل أن يعود للانخفاض مجددا إلى 357 مليون فرنك في يونيو 2021.

يُشار إلى أن صادرات الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا محظورة من حيث المبدأ، بما في ذلك الصادرات التي تتم عبر بلدان ثالثة، وذلك وفقا لمقتضيات الحياد التقليدي.

وفي أبريل الماضي، اعترضت الحكومة الفدرالية على طلب قدمته الدنمارك بإرسال ناقلات جند مدرعة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

كما منعت إعادة تصدير الذخيرة السويسرية الصنع المستخدمة في دبابات ألمانية مضادة للطائرات.

في المقابل، وافقت الحكومة السويسرية على طلب لبيع قطع غيار مخصّصة لعتاد حربي إلى كل من ألمانيا وإيطاليا لإعادة تصديرها لاحقا إلى أوكرانيا.