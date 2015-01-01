 خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بنجاح موسم الحج من رئيس الإمارات والعاهل البحريني - بوابة الشروق
الأربعاء 13 يوليه 2022 3:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بنجاح موسم الحج من رئيس الإمارات والعاهل البحريني

سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 2:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 2:38 م

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين،خلال الاتصال رئيس دولة الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، على تهنئته الأخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، من أخيه العاهل البحريني ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للعاهل البحريني على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك