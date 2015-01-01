خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بنجاح موسم الحج من رئيس الإمارات والعاهل البحريني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين،خلال الاتصال رئيس دولة الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، على تهنئته الأخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، من أخيه العاهل البحريني ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للعاهل البحريني على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.