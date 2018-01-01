اجتماع لنقابات طياري الخطوط الجوية الاسكندنافية قبل المحادثات مع شركة ساس

ذكرت وكالة الأنباء النرويجية "إن.تي.بي"، أن نقابات طياري الخطوط الجوية الاسكندنافية عقدت اجتماعا في استوكهولم ، اليوم الأربعاء قبل استئناف المحادثات مع شركة الطيران "ساس" .



ولم يستطع روجر سكوجسيت من نقابة "الطيارين النرويجيين" في بادئ الأمر تحديد المدة التي ستستغرقها جولة المفاوضات.



وذكرت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) "ربما يستغرق الأمر وقتا، وربما يكون سريعا. ويعتمد ذلك على شركة (ساس) للطيران".



وكان حوالي 900 من طياري شركة الطيران التابعة للدنمارك والنرويج والسويد قد نظموا إضرابا، بعد انهيار المحادثات يوم الاثنين الماضي.



ومنذ ذلك الحين، تتضرر ما بين 200 و250 رحلة طيران وحوالي 30 ألف راكب بسبب الإضراب يوميا.



وذكرت النقابات أن هذا يكلف شركة الطيران حوالي 90 مليون كرونر (12 مليون دولار) يوميا.