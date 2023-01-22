تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ البحرية للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و766 شاحنة و31 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 4050 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 33000 طن بضائع، و391 شاحنة، و119 سيارة، وشملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و375 شاحنة و31 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LADY MIRAF، وعلى متنها 27 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من أسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، وقامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، وكان قد استقبل أمس 4 سفن، وهي "أمل، بوسيدون إكسبريس، القاهرة والحرية 1"، ومغادرة السفينتين "أمل والقاهرة".

ويشهد ميناء نويبع اليوم تداول 1400 طن بضائع و185 شاحنة، وذلك خلال وصول وسفر السفن بريدج وسينا وآيلة.