صرح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بأن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري بسوهاج خلال 9 سنوات بلغت 5 مليارات و105 ملايين جنيه، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المشروعات التي أشرفت على إنشائها الهيئة العامة للطرق والكباري بلغت 20 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و530 مليون جنيه، منها إنشاء عدد من المحاور والكباري، وازدواج الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية.

ولفت إلى أبرز المشروعات التي قامت بها الهيئة في محافظة سوهاج مشروع، منها إنشاء محور جرجا دار السلام أعلى النيل، بتكلفة 400 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محور طما أعلى النيل بتكلفة 655 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبري جرجا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 81 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبري البلينا أعلى السكة الحديد بتكلفة 185 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبري طهطا أعلى السكة الحديد بتكلفة 70 مليون جنيه.

بالإضافة إلى مشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي بداية من أسيوط وحتى مدينة الكوامل بطول 70 كيلو مترا، وبتكلفة 143.2 مليون جنيه، ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بدءا من صينية قنا وحتى صينية سوهاج، بطول 80 كيلو مترا بتكلفة 327 مليون جنيه،

ومشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من محافظة سوهاج حتى الكيلو 15 تجاه أبو شوشة، بتكلفة 28.9 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من الكيلو 30 وحتى الكيلو 50 اتجاه أبو شوشة - البلينا، بتكلفة 42.2 مليون جنيه.

ومشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي من الكيلو 95 وحتى الكيلو 130 بتكلفة 95.3 مليون جنيه، ومشروع ازدواج الطريق الصحرواي الغربي من الكيلو 130 وحتى الكيلو 140 "مطار سوهاج الدولي"، بطول 10 كيلو مترات بتكلفة 26.1 مليون جنيه.

ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كوبري فهمي حتى الكيلو 55 بطول 55 كيلو مترا، وبتكلفة 352.8 مليون جنيه، ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 55 حتى الكيلو 35، مرورا بصينية سوهاج بتكلفة 129.8 مليون جنيه،

ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 90 حتى الكيلو 100 أسيوط، بتكلفة 53.1 مليون جنيه.

وأكد أنه جارِ إنشاء مشروع كوبري أعلى مزلقان الروافع، قبلي بتكلفة 148 مليون جنيه، وكوبري علوي للسيارات بالمراغة بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروع طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول 26 كيلو مترا بتكلفة 270 مليون جنيه، وجارِ إنشاء وصلة طهطا؛ لربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي، بطول 20 كليومترا، وبتكلفة 230 مليون جنيه، ومشروع إنشاء رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادي، بطول 5 كيلو مترات بدءا من الثلاث كباري، وبتكلفة 20 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة بالطرق بتكلفة 75 مليون جنيه.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد انتهت خلال 9 سنوات الماضية من إنجاز 409 مشاريع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 1144 كيلو مترا، وبتكلفة مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف، أن المحافظة شهدت أيضا الانتهاء من عدد من المشروعات التي أشرفت عليها جهات أخرى، منها مشروع إنشاء كوبري الثقافة بتكلفة 304 ملايين جنيه، بإشراف من جهاز الخدمة الوطنية، ومشروع رفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي والذي يشمل تطوير ورصف طريق الطواحين، وطريق سوهاج أخميم، وطريق أخميم الحواويش، بتكلفة 71 مليون جنيه، بإشراف من جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وأكد محافظ سوهاج، أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، وتشجيع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة بين المحافظة والمحافظات السياحية المجاورة.