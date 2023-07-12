أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي لمحور 26 يوليو، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادي النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر" والبدء في إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديدا من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل.



ويستلزم الغلق الكلي على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومين بدءًا من الساعة 2 صباح الخميس حتى الساعة 8 صباحاً يوم الجمعة الموافق 14 يوليو الجاري، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل "وادي النيل".



الأمر الذي يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:



_ حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في السير اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين، وتقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.



- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.