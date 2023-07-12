وزراء مالية مجموعة العشرين يناقشون قضية الديون والحرب في اجتماعات بالهند

قال دبلوماسي هندي رفيع المستوى، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية سيناقشون قضية أعباء الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها من القضايا خلال اجتماعاتهم المقرر في مدينة غاندي ناجار غرب الهند على مدى الأيام الخمس المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أجاي سيث، وزير الشؤون الاقتصادية الهندي، القول إن إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ووضع معايير دولية لضرائب الشركات متعددة الجنسية والربط بين أنظمة المدفوعات السريعة العابرة للحدود ووضع إطار عمل عالمي لتنظيم العملات الرقمية المشفرة ستكون ضمن القضايا التي يناقشها الاجتماعات خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الحالي.

وخلال أول يومين من الاجتماعات سيجهز نواب محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية المسودة النهائية للبيانات الختامية، بحسب سيث، الذي أضاف أنه سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى لبحث سبل محاربة التهرب الضريبي من جانب الشركات العالمية.

وتضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة والهند والسعودية وأستراليا وروسيا وإسبانيا وكندا وتركيا والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.