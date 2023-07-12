وزارة المالية التشيلية تقلل من معدلات النمو والتضخم لعام 2023

توقعت وزارة المالية التشيلية أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2ر0% هذا العام، انخفاضا من توقعات سابقة قبل ثلاثة أشهر بنسبة 3ر0% ، وفقا لأحدث تقرير للمالية العامة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي حصة التعدين في الناتج المحلي الإجمالى لعام 2023 تشهد توسعا بنسبة 4% مقابل 9ر4% في تقرير الربع الأول.

وتشير توقعات النمو الاقتصادي إلى وصوله إلى 5ر2 % في عام 2024، انخفاضا من 6ر2% فى توقعات سابقة، فيما يصل متوسط تضخم 2023 إلى 8ر7%، ارتفاعا من توقعات سابقة نسبتها 9ر7% ، فيما تشير التوقعات لعام 2024 أن يبلغ التضخم 5ر3%.

وبلغ إجمالي الدين لعام 2024 بنسبة 9ر40% من الناتج المحلي الإجمالي، و3ر42% لعام2025 2ر42% لعام 2026.