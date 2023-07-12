مسؤولون أمريكيون: المتسللون الصينيون اخترقوا البريد الإلكتروني الحكومي الأمريكي لمؤسسات عديدة

قال مسؤولون أمريكيون إن المتسللين الصينيين نجحوا في اختراق نظام أمان مايكروسوفت السحابي لاقتحام أنظمة البريد الإلكتروني الحكومية الأمريكية غير السرية في عدد غير محدد من الوكالات بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية.

وتحدث المسؤولون لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قائلين إنه لم يتضح على الفور مدى الاختراق، لكنهم أشاروا إلى أن الجيش الأمريكي ووكالات المخابرات لم تكن من بين المتضررين.



وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت أول وكالة تكتشف الانتهاك.

وفي تقرير استشاري تقني صدر اليوم الأربعاء قالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن مايكروسوفت حددت أن المتسللين وصلوا وسرقوا البيانات "من عدد صغير من الحسابات" من خلال انتحال صفة المستخدمين المصرح لهم.

ومع ذلك، أصدر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وورنر ، بيانًا قال فيه إنه "يراقب عن كثب ما يبدو أنه خرق كبير للأمن السيبراني من قبل المخابرات الصينية" والذي يُظهر أن الصين "تعمل باستمرار على تحسين قدراتها في جمع المعلومات الإلكترونية الموجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائنا".

وركز الاختراق على المسؤولين الأمريكيين الذين يتعاملون مع الصين واكتشفته وزارة الخارجية الأمريكية قبل فترة وجيزة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إلى بكين الشهر الماضي.

وقال المسؤول إن الاختراق استهدف "بشكل مباشر" الدبلوماسيين وغيرهم ممن يتعاملون مع حقيبة الصين في وزارة الخارجية والوكالات الأخرى. وأضافوا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي تسرب كبير عن المعلومات، خاصة أنها بدت موجهة نحو أنظمة غير سرية.

وتم الكشف عن الاختراق في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء بواسطة مايكروسوفت في بيان. وقالت إنه تم تنبيهها إلى الاختراق، الذي ألقى باللوم فيه على مجموعة قرصنة صينية تدعمها الدولة وتركز على التجسس "معروفة باستهداف الوكالات الحكومية في أوروبا الغربية"، في 16 يونيو.

وقالت مايكروسوفت إن المجموعة، التي تسميها ستورم-0558، حصلت على حق الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني التي تؤثر على حوالي 25 منظمة بما في ذلك الوكالات الحكومية منذ منتصف مايو بالإضافة إلى حسابات المستهلكين للأفراد المرتبطين بهذه الوكالات على الأرجح.