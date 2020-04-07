قال الفنان أحمد فهمي، إن انفصاله عن الفنانين هشام ماجد وشيكو قرار صائب، مشيرًا إلى أن الأمر حقق فائدة له على صعيد تقديم أدوار متنوعة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «المشهد»، مساء الأربعاء، أنه يشارك الآن في مسلسل «سفاح الجيزة»، المستوحى من قصة حقيقية، لافتًا إلى أن المسلسل من المقرر أن يشارك بمجموعة من المهرجانات.

وأكد أن النجاح الكبير الذي حققه مع شيكو وهشام؛ أحد أسباب حب الجمهور له وثقتهم فيه، معقبًا: «الثقة اللي واخدها وأنا داخل مستر إكس، هشام وشيكو سببها؛ لأني بنيت على نجاحنا».

ولفت إلى أن الفنانين يقدمان الآن أفلامًا منفصلة، قائلًا إنه لا يعارض تعاونهم مرة أخرى: «إيه المشكلة نرجع نعمل فيلم تاني مع بعض».

وذكر أن الجمهور صرح بأن انفصاله عن الثنائي جاء في التوقيت المناسب؛ بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل «ريح المدام» وفيلم «كلب بلدي»، معلقًا: «ولا مناسب ولا حاجة أنا واحد ربنا كرمه، ولو الأعمال دي منجحتش، كانوا هيقولوا استعجل على خطوة الانفصال».

وأشاد بزوجته الفنانة هنا الزاهد، والتي وصفها بأنها «ممثلة كبيرة وست محترمة جدًا وموهبة»، متوجهًا برسالة للجمهور العربي: «كل سنة وأنتم طيبين، نحن شعوب واحدة وسوق واحد، والمصلحة تصب عندنا كلنا، وأتمنى كل أفلام العيد المصرية تعجبكم، لأن المنافسة في مصلحتنا كلنا».

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وبيومي فؤاد وأوس أوس، من تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج أحمد السبكي.

ويدور الفيلم حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات ومحامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.