تفاصيل جوائز الدورة الخامسة لمهرجان عمان السينمائي

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم، مساء الخميس، في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بحضور الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان، والأمير علي بن الحسين، وعدد من صناع الأفلام.



وحرصت ندى دوماني، مديرة المهرجان والمؤسس الشريك، على إلقاء كلمة، حيث قالت: "تيمة المهرجان احكيلي فحكينا.. لأنه كل ما اشتدت الصعوبات والظروف في الحياة كل ما أصبح التعبير حاجة".



وأشارت إلى أن المهرجان ليس احتفالا بقدر ما هو احتفاء بالسينما كأحد أرقى أنواع التعبير.



واختتمت كلمتها: "احكيلي قصتك لتصير حكايتي، وليبقى المهرجان منصة وبيئة حاضنة لكل صانع أفلام يقاوم بالفن، ويؤكد أن الثقافة تزدهر حتى في أحلك الظروف، ومن هنا كان لا بد أن تكون سرديتنا، وعلى وجه الخصوص السردية الفلسطينية، حاضرة في هذه الدورة بالذات ".



ثم أعلنت إدارة المهرجان عن قائمة الأعمال الفائزة بالجوائز، والتي جاءت كالتالي:



فئة الأفلام العربية الروائية الطويلة

فاز بجائزة السوسنة السوداء الفيلم المغربي "عصابات" للمخرج كمال الأزرق، وحصل بطله الفنان عبد اللطيف مستوري على تنويه خاص لأفضل ممثل في دور رئيسي، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم اليمني "المرهقون" للمخرج عمرو جمال، كما حصلت بطلته الفنانة عبير محمد على تنويه خاص لأفضل ممثلة في دور رئيسي، وحصد جائزة الجمهور الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" للمخرج أمجد الرشيد.

فئة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة

فاز بجائزة السوسنة السوداء الفيلم اللبناني "ق" للمخرجة جود شهاب، وحصل مونتيره فهد أحمد على تنويه خاص، وذهبت جائزتا لجنة التحكيم والجمهور للفيلم الأردني "حلوة يا أرضي" للمخرجة سارين هايربديان.

فئة الأفلام العربية القصيرة

تقاسم جائزة السوسنة السوداء الفيلمان الأردنيان: "وذكرنا وأنثانا" للمخرج أحمد اليسير، و"الحرش" للمخرج فراس الطيبة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم اللبناني "عصفور كشاف" للمخرجة دوان القاوقجي، وذهبت جائزة الجمهور للفيلم الأردني "سكون" للمخرجة دينا ناصر.

فئة الأفلام العالمية الطويلة



وفاز بجائزة السوسنة السوداء الفيلم الامريكي "قضية الغرباء" للمخرج براندت أندرسن.

الفيبريسي



وحصل على جائزة الفيبريسي الفيلم الأردني "حلوة يا أرضي" للمخرجة سارين هايربديان.