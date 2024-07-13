مصدر يكشف حقيقة سقوط الإعلامي خيري رمضان في ستوديو المحور مغشيا عليه

صرح مصدر يعمل في برنامج "مع خيري"، الذي يذاع على شاشة قناة المحور، لـ"الشروق"، بأن الإعلامي خيري رمضان لم يتعرض لحالة إغماء قبل بدء حلقة اليوم السبت من البرنامج، فضلًا عن عدم تعرضه لأزمة قلبية، بخلاف ما أشيع عنه.

وأكد المصدر، أن الإعلامي خيري رمضان، تعرض لهبوط في سكر الدم؛ لذا تم استدعاء الطبيب الذي نصح "خيري" بعدم تقديم حلقة اليوم، مشيرًا إلى أن مقدم برنامج مع "خيري" استجاب لنصيحة الطبيب وعاد لمنزله بسيارته الخاصة، وليس بسيارة إسعاف كما ردد البعض.

يذكر أنه تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المعلومات عن سقوط خيري رمضان داخل ستوديو المحور، مغشياً عليه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وأنه يجرى حاليًا إنعاش قلبه.

ويشار إلى أن برنامج خيري رمضان، الذي يحمل اسم "مع خيري"، يذاع على شاشة المحور من السبت إلى الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً.