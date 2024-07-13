 مصدر يكشف حقيقة سقوط الإعلامي خيري رمضان في ستوديو المحور مغشيا عليه - بوابة الشروق
الأحد 14 يوليه 2024 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصدر يكشف حقيقة سقوط الإعلامي خيري رمضان في ستوديو المحور مغشيا عليه


نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 11:50 م

صرح مصدر يعمل في برنامج "مع خيري"، الذي يذاع على شاشة قناة المحور، لـ"الشروق"، بأن الإعلامي خيري رمضان لم يتعرض لحالة إغماء قبل بدء حلقة اليوم السبت من البرنامج، فضلًا عن عدم تعرضه لأزمة قلبية، بخلاف ما أشيع عنه.

وأكد المصدر، أن الإعلامي خيري رمضان، تعرض لهبوط في سكر الدم؛ لذا تم استدعاء الطبيب الذي نصح "خيري" بعدم تقديم حلقة اليوم، مشيرًا إلى أن مقدم برنامج مع "خيري" استجاب لنصيحة الطبيب وعاد لمنزله بسيارته الخاصة، وليس بسيارة إسعاف كما ردد البعض.

يذكر أنه تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المعلومات عن سقوط خيري رمضان داخل ستوديو المحور، مغشياً عليه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وأنه يجرى حاليًا إنعاش قلبه.

ويشار إلى أن برنامج خيري رمضان، الذي يحمل اسم "مع خيري"، يذاع على شاشة المحور من السبت إلى الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك