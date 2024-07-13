تقارير إسرائيلية: الجيش قصف مواصي خان يونس بقنابل أمريكية ذكية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن القنابل المستخدمة في قصف خيام النازحين بمخيم المواصي في خان يونس، أمريكية من طراز "جدام".

وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم السبت، أنّه تم استخدام هذه القنابل الذكية في الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي.

ونقلت عن مدير شركة أسجارد للتكنولوجيا العسكرية والصناعات الدفاعية روتام مي طال، أن هذه القنابل دقيقة للغاية، ومتطورة وموجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وأوضح المسئول أن تلك القنابل المستخدمة في هجوم المواصي كانت في قلب الخلافات الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية.

ברד ירד בדרום עזה: הפצצה החכמה ששימשה לתקיפה בח'אן יונסhttps://t.co/vPA2AVfrgI — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 13, 2024





وفي سلسلة غارات جوية، استهدفت قوات الاحتلال منطقة المواصي، التي طالبت سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها قبل 4 أيام، بدعوى أنها ضمن المناطق الآمنة، ما أدى إلى استشهاد 71 فلسطينيا، وإصابة 289 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وكانت مصر قد أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم السبت، قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، بما أدي لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وطالبت مصر، إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات.

وأكدت أن تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ.