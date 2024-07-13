تركي آل الشيخ: سعداء باستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

أبدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن سعادته باستضافة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في سبتمبر المقبل.

قال تركي آل الشيخ عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "نحن سعداء باستضافة السوبر الإفريقي في موسم الرياض، والذي يمثل واحدة من أهم البطولات في القارة الأفريقية".

وأضاف آل الشيخ "يتضمن هذا الحدث عملاقي كرة القدم من بلدنا الشقيق، جمهورية مصر العربية الأهلي والزمالك، نتطلع جميعا إلى مباراة تنافسية تليق بوعودها".

ومن المنتظر أن يعلن "كاف" عن ملعب وتوقيت المباراة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن اللقاء سيقام يوم 27 سبتمبر المقبل في العاصمة السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض.