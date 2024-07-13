5 شهداء في قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد خمسة أشخاص، وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، في اليوم الـ281 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن مسعفين من الهلال الأحمر انتشلوا خمسة شهداء بينهم طفلان ارتقوا، إثر قصف طائرة حربية منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضافت أن دوي انفجارات سمع في محيط مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات "كواد كابتر" النار على أشخاص جنوب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على حي الرمال الجنوبي غرب المدينة.

وأصيب 10 أشخاص على الأقل في قصف استهدف منزلا في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف آخر من طائرات الاحتلال الحربية على المنطقة الشمالية للمخيم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة، استهدفت منزلا قرب محطة التحرير على مدخل بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.