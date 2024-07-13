قالت وزارة الخارجية التركية، إن هجمات إسرائيل على منطقة المواصي المكتظة بالنازحين الفلسطينيين حلقة في سلسلة جهود حكومة بنيامين نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين كافة.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أنّ هجوم إسرائيل على الفلسطينيين الذين يحتمون في منطقة المواصي، التي أعلنتها (منطقة آمنة) في مدينة خان يونس، هو مرحلة من جهود حكومة بنيامين نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين كافة.

وتابعت: «على الدول التي تدعم إسرائيل أن تضع حدا لهذه الهمجية».

وفي سلسلة غارات جوية، استهدفت قوات الاحتلال منطقة المواصي، التي طالبت سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها قبل 4 أيام، بدعوى أنها ضمن المناطق الآمنة، ما أدى إلى استشهاد 71 فلسطينيا، وإصابة 289 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وكانت مصر قد أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم السبت، قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، بما أدي لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وطالبت مصر، إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات.

وأكدت أن تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ.