المؤبد لمتهم بحيازة 1839 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم السبت، "ب.ن.ر"، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 14321 لسنة 2024 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على طربة من مخدر الحشيش، كما تم العثور داخل السيارة على 6 أجولة تحتوي على 1838 طربة حشيش.

وأوضحت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسيارة لنقل المواد المخدرة.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: "محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وشرين فوز الدين"، وأمانة سر أحمد الفيومي.