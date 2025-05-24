استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 24 مايو 2025.





- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار البصل لتتراوح بين 5 إلى 7.5 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 إلى 13 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقرت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهًات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 10 إلى 13 جنيهًا.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقرت سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 19 إلى 25 جنيهًا.

استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيهًا.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 40 إلى 55 جنيهًا.

استقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 30 إلى 50 جنيهًا.

استقر التفاح البلدي ليتراوح بين 15 إلى 35 جنيهًا.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 30 إلى 44 جنيهًا.

استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 14 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر المانجو البلدي ما يترواح بين 20 إلى 30 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيهًا.

استقر سعر الخوخ البلدى ليترواح بين 15 إلى 37 جنيهًا.