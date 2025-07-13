تحصين 19 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية

أكد الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد بلغ 19 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2025، والتي تستمر حتى تحقيق المستهدف.

المستهدف من التحصين

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إلى أن المستهدف من التحصين على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفًا و554 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف عبدالعزيز أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل إجراءات التحصين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء، بهدف الوصول إلى المستهدف من الحملة.

وأوضح مدير المديرية أن العمل مستمر لتقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية البيطرية والتوعية، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة في مختلف مراكز المحافظة.