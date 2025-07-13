محافظ المنيا يطلق خطة لتمكين المرأة اقتصاديًا وإنشاء منافذ دائمة لتسويق الحرف اليدوية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء تنفيذ خطة شاملة على مستوى المحافظة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال إنشاء منافذ دائمة ومعارض دورية لتسويق منتجات السيدات من أصحاب الحرف اليدوية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتفعيلًا للمبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وفي هذا الإطار، كلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة حصر وتخصيص مواقع مناسبة داخل المراكز والمدن والقرى، لإنشاء منافذ دائمة لعرض وبيع المنتجات النسائية، على أن يتم تجهيزها بما يليق بطبيعة المنتج المصري التراثي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.

وأكد المحافظ، إيمانه بقدرات المرأة الريفية والصعيدية، وما تمتلكه من مهارات وإبداعات حرفية أصيلة، قائلاً: "من واجبنا كجهات تنفيذية أن نوفّر لها البيئة الداعمة لتحويل موهبتها إلى منتج اقتصادي يُدر دخلًا مستدامًا، ويحافظ في الوقت ذاته على تراثنا الشعبي والثقافي".

وأوضح اللواء كدواني، أنه سيتم إدراج المنتجات النسائية ضمن منصة "أيادي مصر" الرقمية لدعم التسويق الإلكتروني محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجالات التسويق، والتغليف، وإدارة المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع مراكز التدريب المهني والجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن المنيا تستعد لتنظيم أول معرض موسع للمنتجات النسائية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، تحت شعار: "من المنيا.. إبداع بأيدي مصرية"، بهدف فتح قنوات تسويقية جديدة، وتحقيق دخل مباشر للسيدات المنتجِات.

وفي ختام تصريحه، أكد اللواء كدواني أن المبادرة تمثل خطوة نوعية لا تستهدف فقط تمكين المرأة اقتصاديًا، بل تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الموروث الحرفي، وتعزيز رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات المنتجة.