مدير التأمين الصحي بالقليوبية: التمريض أساس الرعاية وعماد التطوير المستدام

عقدت الدكتورة رشا مصطفى مدير التأمين الصحي في محافظة القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع فرق التمريض بمستشفى بنها، بحضور الدكتور محمد بلابل مدير المستشفى؛ لمتابعة مستجدات العمل، وبحث التحديات اليومية التي تواجه الهيئة التمريضية.

وتناول الاجتماع، دور التمريض الحيوي في تقديم الخدمة الصحية، ومساهماتهم الجوهرية في رعاية المرضى، وضمان سلامتهم، إلى جانب التفاعل المستمر مع الأقسام الفنية والإدارية.

وأكدت مدير التأمين الصحي بالقليوبية، أن التمريض ليس فقط محور التشغيل اليومي، بل هو أيضًا شريك في التخطيط والتطوير.

وأشارت إلى أن التمريض أساس الرعاية وعماد التطوير المستدام، معتبرة أن الاستثمار في الكادر التمريضي هو حجر الأساس لأي منظومة صحية تسعى للجودة والاستدامة.

وتمت مناقشة الخطط التدريبية الهادفة إلى رفع الكفاءة المهنية، من خلال برامج تعليمية وتطبيقية تشمل البروتوكولات العلاجية الحديثة، ومكافحة العدوى، وتعزيز المهارات التواصلية والإنسانية داخل البيئة العلاجية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مبادرات ميدانية تهدف إلى تمكين التمريض من أداء دوره بكفاءة، وتعزيز روح الفريق داخل المؤسسة الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة المرضى ويُرسّخ ثقة المنتفعين في مستوى الرعاية المقدمة.