ألمانيا: السجن لعراقي وزوجته بتهمة الإبادة الجماعية

قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية بالسجن على زوجين عراقيين بعد إدانتهما باستعباد طفلتين إيزيديتين والانتماء إلى تنظيم داعش.

وقضت المحكمة اليوم الاثنين بالسجن المؤبد على الزوج، فيما حكمت على الزوجة، البالغة حاليا 30 عاما، بعقوبة سجن للأحداث لمدة 9 أعوام ونصف، بعد إدانتهما بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، من بين تهم أخرى.

ورأت المحكمة أنه ثبت لديها أن الزوجين اشتريا طفلتين إيزيديتين في العراق لاستعبادهما واستغلالهما، كما ثبت أن الزوج، الذي كان يعمل حلاقا في مدينة ميونخ بولاية بافاريا قبل أن يعتنق الفكر المتشدد في أحد مساجد المدينة، اعتدى جنسيا على الطفلتين.

وقالت ممثلة مكتب الادعاء العام الألماني خلال جلسات المحاكمة: "العنف الوحشي الذي مورس بعيد كل البعد عن أي إحساس بالإنسانية لدرجة أنه يبدو غير واقعي"، مضيفة أن كل ما جرى كان يخدم هدف تنظيم داعش المتمثل في القضاء على الديانة الإيزيدية.

وقالت المتهمة، 30 عاما، أمام المحكمة إنها "تشعر بالأسف" إزاء الجرائم المنسوبة إليها، بينما رفض زوجها استغلال الفرصة للتحدث أمام المحكمة قبل النطق بالحكم.

وصنفت ألمانيا عام 2023 الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المجتمعات الإيزيدية في أنحاء العراق وسوريا عام 2014 بأنها إبادة جماعية.

وتعرض إيزيديون للقتل والاتجار والاغتصاب وإساءة المعاملة على يد تنظيم داعش في إطار سعيه للقضاء على هذه الجماعة الدينية التي تعيش في أجزاء من العراق وسوريا وتركيا وإيران.