أجرى الدكتور محمد حسني رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، صباح اليوم، جولة ميدانية موسعة على مراكز التصحيح بنطاق المحافظة.

وتأتي هذه الجولة للتأكيد على الانضباط والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة، إذ تفقد اللجان واطّلع بنفسه على آلية العمل الجارية.

وشدّد الدكتور حسني، خلال جولته، على أهمية تحري الدقة والموضوعية والعدالة في عملية التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدًا أن "كل ورقة إجابة هي أمانة عظيمة، وكل درجة قد تغيّر مستقبل طالب؛ لذا لا مجال للتهاون أو التسرع أو التقصير".

وأضاف أن هذه المتابعة الميدانية تأتي في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على ضبط الأداء وضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، إعلاءً لقيمة العدالة بين الطلاب.

وأشاد رئيس المنطقة، بالجهود المبذولة من جميع القائمين على العمل، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الروح المسئولة، لضمان خروج النتائج دقيقة ومعبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب، حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا دون نقصان.