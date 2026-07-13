الحرس الثوري الإيراني : تدمير منشآت عسكرية أمريكية في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيانه رقم (3)، أن قوات الجوالفضائية نفذت المرحلة الثالثة من عمليات الرد بالمثل على الهجمات الأمريكية، دمرت فيها منشآت عسكرية أمريكية في الكويت.

وأفاد الحرس الثوري، في بيانه رقم 3، اليوم الاثنين، إن ابطال القوات الجوفضائية وفي المرحلة الثالثة من عمليات الرد بالمثل على اعتداءات النظام الأمريكي المستكبر والمعتدي، دمروا مستودعات الوقود ومنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في القاعدة الأمريكية في علي السالم، إضافة إلى منظومة الرادار الاستراتيجية في قاعدة أحمد الجابر، بصورة كاملة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف البيان، أن عمليات الرد التي تنفذها القوات الإيرانية ما زالت متواصلة، في إطار الرد على الاعتداءات الأمريكية.

وأكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز يمثل جزءاً من الأراضي والمصالح السيادية الإيرانية، مضيفاً أن طهران لن تسمح لجيش متمرد وقاتل للأطفال قادم من الطرف الآخر من العالم بمواصلة تدخلاته غير القانونية في المنطقة.