إيران: ضغط أمريكا على عُمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز

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قال المتحدث باسم ‌وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم ⁠الاثنين، إن بلاده تحاول الاتفاق على آلية مشتركة مع عُمان بشأن ‌مضيق ⁠هرمز، لكن الضغط الأمريكي على ⁠السلطنة يعرقل الجهود.

وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي : "لن ننفذ التزاماتنا بموجب مذكرة التفاهم مع أمريكا ما دام الطرف الآخر لا يفي بالتزاماته".

وتابع: "واشنطن لم تكن صبورة وانتهكت المذكرة ولم تنتظر انتهاء الـ30 يوما بشأن التزاماتنا في هرمز"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب والاستنفار في أعقاب الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران الليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تتابع عن كثب تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسئول أن إسرائيل ليست منخرطة بشكل مباشر في المواجهة الدائرة بين طهران وواشنطن في المرحلة الحالية، لكنه أشار إلى أن هذا الوضع قد يتغير.