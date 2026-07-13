الحرس الثوري الإيراني: تدمير منشآت أمريكية في البحرين وعُمان

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني، في بيان له، تدمير المنشآت والبنى التحتية التابعة للجيش الأمريكي في البحرين، بالإضافة إلى تدمير رادار المراقبة الجوية بعيد المدى "إف بي إس" ورادار كشف العوامات والسفن في سلطنة عُمان.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، نقلا عن البيان الخامس الذي نشره الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين: إن العملية الحاسمة والساحقة التي نفذها أبناؤكم في القوات المسلحة قد أصابت الجيش الأمريكي القاتل للأطفال بحالة من اليأس، وقد كشف المعتدون الأمريكيون مجدداً عن طبيعتهم المعادية للشعوب من خلال عدوانهم الأخير الذي استهدف مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر.

وتابع البيان: لقد تمكنت القوات البحرية التابعة للحرس، في المرحلة الخامسة من الرد، من استهداف وتدمير المنشآت والبنى التحتية للجيش الأمريكي المعتدي في منطقة الجفير بالبحرين -حيث لا تزال النيران تتصاعد منها- إلى جانب تدمير رادار المراقبة الجوية بعيد المدى "إف بي إس" ورادار كشف السفن في سلطنة عُمان، وذلك عبر ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة.

وأكد الحرس في بيانه أن السبيل الوحيد لضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز هو إنهاء التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة، واحترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية.

واختتم البيان بالتحذير من أن استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في قطاع النفط والغاز العالمي.