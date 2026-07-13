 أرنب يوقف حركة الطيران في مطار بألمانيا لمدة نصف ساعة - بوابة الشروق
الإثنين 13 يوليه 2026 10:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل المونديال؟
النتـائـج تصويت

أرنب يوقف حركة الطيران في مطار بألمانيا لمدة نصف ساعة

دريسدن - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2026 - 10:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2026 - 10:16 ص

تسبب أرنب في تعطيل حركة الطيران بمطار مدينة دريسدن الألمانية لفترة وجيزة.

وقال متحدث باسم شركة مطارات وسط ألمانيا اليوم الاثنين، إن طائرة دهست الأرنب أثناء هبوطها مساء أمس الأحد، ما استدعى تطبيق إجراءات خاصة متبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف المتحدث أنه جرى إغلاق مدرج الإقلاع والهبوط وإجراء تفتيش له، واضطرت إحدى الطائرات إلى تحويل مسارها إلى مطار لايبتسيج/هاله، فيما ظلت طائرتان أخريان تحلقان في دائرة انتظار فوق دريسدن. وبعد مرور نصف ساعة، أعيد فتح المدرج بعد التأكد من سلامته. ولم يسفر الحادث عن أي أضرار

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك