أرنب يوقف حركة الطيران في مطار بألمانيا لمدة نصف ساعة

تسبب أرنب في تعطيل حركة الطيران بمطار مدينة دريسدن الألمانية لفترة وجيزة.

وقال متحدث باسم شركة مطارات وسط ألمانيا اليوم الاثنين، إن طائرة دهست الأرنب أثناء هبوطها مساء أمس الأحد، ما استدعى تطبيق إجراءات خاصة متبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف المتحدث أنه جرى إغلاق مدرج الإقلاع والهبوط وإجراء تفتيش له، واضطرت إحدى الطائرات إلى تحويل مسارها إلى مطار لايبتسيج/هاله، فيما ظلت طائرتان أخريان تحلقان في دائرة انتظار فوق دريسدن. وبعد مرور نصف ساعة، أعيد فتح المدرج بعد التأكد من سلامته. ولم يسفر الحادث عن أي أضرار