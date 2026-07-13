الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة الفيضانات بسبب تأثير الإعصار بافي على مناطق واسعة

رفعت وزارة الموارد المائية الصينية مستوى إنذارها لمواجهة الفيضانات إلى اللون الأصفر، حيث من المتوقع أن يحل الإعصار "بافي" مصحوبا بأمطار غزيرة على مساحات واسعة من البلاد حتى غد الثلاثاء.

ودعا الإنذار الأصفر إلى تعزيز الجاهزية واتخاذ التدابير الاحترازية ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة تتراوح مناسيبها التراكمية ما بين 40 ملم و90 ملم في بعض أجزاء شرقي ووسط وجنوبي الصين بما في ذلك منطقة نهر اليانغتسي- نهر هوايخه، وحوض النهر الأصفر، والمناطق الشمالية الشرقية، فيما قد تشهد بعض المناطق هطولات مطرية تتجاوز 260 ملم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين.

وأضافت أن عدة أنهار في حوض نهر هايخه شهدت بالفعل أولى فيضاناتها في عام 2026. وقد تتسبب الأمطار المتوقعة في حدوث فيضانات جديدة في الممرات المائية الرئيسية مثل بحيرة تايهو ونهر لياوخه ونهر سونغهوا.

وحذرت السلطات المعنية من ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات سريعة وسيول جبلية وغمر للمدن بالمياه في المناطق المتأثرة، داعية العامة للبقاء يقظين وتجنب المناطق المنخفضة والممرات تحت الأرض ووديان الجبال أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

ولدى الصين نظام للتحذير من الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.