حاكم منطقة موسكو: إسقاط 81 طائرة مسيرة في المنطقة خلال الليل

قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، في بيان عبر قناته على منصة "ماكس"، إن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت هجوما شنته 81 طائرة مسيرة على المنطقة.

وجاء في البيان: "الليلة الماضية، صدت قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية هجوما آخر شنته طائرات مسيرة على منطقة موسكو، حيث تم إسقاط 81 طائرة مسيرة فوق المنطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف فوروبيوف "للأسف، سقط ضحايا. لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون في بلدة بيونيرسكي قرب مدينة إسترا إثر سقوط طائرة مسيرة".

كما أصيب شخصان في بلدة سولنيشنوجورسك، بعدما اصطدمت طائرة مسيرة بمبنى سكني، بحسب ما أفاد به فوروبيوف.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي واصل خلال الليل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.