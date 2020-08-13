محافظ بورسعيد: نقدم جميع الدعم للمزارعين وشركات السكر لزيادة الإنتاجية من بنجر السكر

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عددًا من رؤساء مجالس إدارة شركات السكر ببورسعيد و مزارعى بنجر السكر بالمحافظة، وذلك للاستعداد لموسم زراعة بنجر السكر خلال الشهر الحالي، ومناقشة الإجراءات التنسيقية الخاصة بالتعاقد بين شركات السكر والمزارعين، لزيادة إنتاجية المحافظة من محصول بنجر السكر.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد حلمي المستشار الزراعي للمحافظة، وممثلي مزراعي سهل الطينة.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء الإجراءات التنسيقية المتعلقة ببدء موسم البنجر في شرق وغرب وجنوب بورسعيد للعام الحالي، وكذلك التعاقد بين شركات السكر والمزارعين، وذلك في إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة.

وأوضح المحافظ، أن مساحة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر تتعدى 35 ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة دعم القطاع الزراعي لتوفير مخزون كافٍ من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد: "أننا نهدف لتحقيق أعلى انتاجية من زراعة بنجر السكر، ونوفر جميع الدعم للمزارعين وشركات السكر من أجل تذليل العقوبات التي تساهم في تنمية القطاع الزراعي.

وقال المحافظ، إن المحافظة ستساهم في نقل محصول البنجر إلى مصانع السكر وتذليل جميع العقبات في هذا الشأن، كما تساهم في توفير الأسمدة و متطلبات المزارعين.

وتابع: "أننا نهدف لتشجيع تنمية سيناء، والاستفادة من إنتاجية أراضي سهل الطينة والتي توفر أعلى إنتاجية من محصول البنجر ، ونقدم جميع التسهيلات اللازمة للارتقاء بالمجال الزراعي ببورسعيد على غرار المشروعات كافة".