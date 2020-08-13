إيطاليا: إخضاع المسافرين القادمين من 4 دول أوروبية لاختبارات كورونا إلزاميا

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الخميس، إنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى بلاده من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا، الخضوع إلزاميا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويسري الإجراء، الذي تم تطبيقه بداية من اليوم، على جميع مناطق البلاد، وحتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وكان سبيرانزا أجرى مفاوضات في السابق مع ممثلين عن الأقاليم الإيطالية، بعد أن طبقت بعض المناطق بالفعل تدابير مماثلة.

ويتعين على أي مسافر قادم إلى إيطاليا من أي من هذه الدول تقديم فحص سلبي للفيروس أجراه خلال الـ 72 ساعة السابقة لوصوله، أو الخضوع لاختبار كورونا عند وصوله، أو خلال يومين من الوصول، لدى هيئة الصحة المحلية التابع لها.

ولم تحدد الوزارة ما إذا كان هذا الإجراء ينطبق أيضاً على المسافرين العابرين (الترانزيت) الذين لا يتوقفون في إيطاليا.

وسجلت إيطاليا مؤخرا العديد من الإصابات بالفيروس القاتل بين مواطنيها العائدين بعد قضاء عطلات في هذه الدول.