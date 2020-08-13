كارين سلامة عن حادث انفجار بيروت: ربنا كتبلي عمر جديد

قالت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة، إنها تعاني من سوء الأوضاع في لبنان منذ 40 عامًا، مضيفة أنها دخلت مجال الإعلام قبل 22 عامًا.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار» مساء أمس الأربعاء، أنها «لم تخطط لحديثها عن لبنان في برنامج صباح اليوم المُذاع عبر فضائية الجديد»، قائلة: «حكيت الكلام من قلبي لذلك وصل للعالم».

وأشارت إلى دعم القناة لها، من خلال بث الفيديو عبر تطبيق اليوتيوب، بالإضافة إلى تلقيها رسائل تشجيع من الجمهور.

وذكرت أنها كانت قريبة من موقع انفجار مرفأ بيروت، معقبة:«ربنا كتبلي عمر جديد»، بحسب تعبيرها.

وكانت قد عبرت «سلامة» عن معاناه الشعب اللبناني في برنامج صباح اليوم، قبل ثلاثة أيام، قائلة «حرب ال75 وحرب المنظمات والاحتلال ، والاغتيالات وخطف الشباب والحرب الاقتصادية وباء وانفجار نووي.. هذا ما حدث للشعب اللبناني من وقت ما خلقنا»