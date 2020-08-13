المملكة المتحدة تعيد إطلاق تطبيق إلكتروني لتتبع الفيروسات بعد فشل المحاولة الأولى

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إعادة تشغيل تجارب تطبيق تتبع فيروس كورونا، الذي تأخر كثيراً،بعد أن تم التخلي عن الجهود المبذولة سابقاً، مع التركيز على الخصوصية ومساعدة الناس على تتبع تحركاتهم الخاصة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن وظيفة التطبيق المركزية هي استخدام إشارة بلوتوث الهاتف لتسجيل مستخدمي التطبيق الآخرين الذين كانوا على بعد أقل من مترين لأكثر من 15 دقيقة. وسيسمح هذا في نهاية المطاف للنظام بإعلام الناس أنهم اختلطوا بأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس المميت ، حتى وإن كانوا لا يعرفونهم - مثل ما يحدث في وسائل النقل العام.

وقال ديدو هاردينج، الرئيس التنفيذي لبرنامج الفحص والتتبع بهيئة الصحة العامة فى بيان له:"لا يوجد حل سحري عندما يتعلق الأمر بمعالجة فيروس كورونا".

وأضاف أن "التطبيق هو خطوة كبيرة إلى الأمام وسوف يكمل كل العمل الذي نقوم به مع المناطق المحلية في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى المزيد من الناس في مجتمعاتهم".

ويعد تحديد الأشخاص الذين ربما يكونوا تعرضوا للإصابة وعزلهم دون إغلاق البلاد كلها أمر بالغ الأهمية لجهود الحكومة لإعادة تشغيل الاقتصاد.

وكشفت بيانات المسح الذي صدر اليوم الخميس، عن الصعوبات التي واجهتها المملكة المتحدة في تتبع الجائحة في مراحلها المبكرة، عندما تم إجراء اختبارات محدودة فقط على العمال الرئيسيين ومرضى المستشفيات.

وكشفت دراسة شاملة للأجسام المضادة أن 4ر3 مليون شخص في انجلترا أصيبوا بـ "كوفيد-19".