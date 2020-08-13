زائيف يعود لرئاسة مجلس وزراء مقدونيا الشمالية

عين رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي اليوم الخميس زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي زوران زائيف رئيسا للوزراء.



وكان الحزب قد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات التي أجريت في 15 يوليو الماضي،حيث حصل على 46 مقعدا من أصل 120 مقعدا، ولكنه مازال يجرى مفاوضات لتشكيل ائتلاف.



وقال الحزب "تجرى مفاوضات لتشكيل أغلبية برلمانية مستقرة وحكومة لمدة أربعة أعوام".



وكان حزب الاتحاد الديمقراطي قد هزم حزب منظمة الداخلية المقدونية الثورية المعارض بفارق مقعدين. وقال رئيس الحزب هريستيجان ميكوفسكي إن حزبه سوف يسعى لتشكيل ائتلاف حكومي.



وأمام زائيف الآن 20 يوما لعرض حكومته المقترحة على البرلمان للتصويت عليها.