ترحيب أممي بالاتفاق الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن ترحيبه بالاتفاق بين الإمارات وأمريكا وإسرائيل.

وقال جوتيريش: "نرحب بأي مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الاتفاق على إيقاف خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الاتفاق خلاله أيضا على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وتضمن الاتفاق بجانب إيقاف خطة الضم للأراضي الفلسطينية، مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.