رئيس جامعة بنها يبحث التعاون مع الجامعة المصرية الإسلامية في كازاخستان

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، على هامش مشاركة الجندي في لجنة الحكم والمناقشة برسالة ماجستير بكلية التربية وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث والدكتور إيمان عبدالحق عميدة كلية التربية.

وقال رئيس الجامعة في بيان له اليوم، إن اللقاء ناقش سبل التعاون بين الجامعة الإسلامية وجامعة بنها في البرامج المتشابهة في الجامعتين، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية أحد أهم منارات الفكر الإسلامي بدولة كازاخستان ودول آسيا الوسطى.

يذكر أن الجامعة المصرية الإسلامية تتبع وزارة الأوقاف المصرية ويدرس بها حاليا نحو 2300 طالب وطالبة بمراحل الدراسة المختلفة بالجامعة من دولة كازاخستان وجميع دول آسيا الوسطى وروسيا، وتمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراة في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين.

وتدرس الجامعة المصرية الإسلامية الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية على غرار كلية اللغات والترجمة بالأزهر الشريف، وكذلك برامج الدراسة بكلية الشريعة باللغة الإنجليزية.